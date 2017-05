AS Roma ontsnapt op bizarre wijze bij groots afscheid Totti

AS Roma heeft op grootse wijze afscheid genomen van Francesco Totti. De Romeinen wonnen op de laatste speeldag na een zenuwslopende slotfase ternauwernood van laagvlieger Genoa en verzekerden zich daarmee van de tweede plaats in de Serie A. Roma mag zich zodoende volgend seizoen melden in de groepsfase van de Champions League, terwijl concurrent Napoli, dat op hetzelfde moment zelf eenvoudig won bij Sampdoria, veroordeeld is tot het spelen van voorrondes

AS Roma - Genoa 3-2

Het duel in het Stadio Olimpico stond vooral in het teken van het afscheid van Francesco Totti, die AS Roma aan het einde van dit seizoen zal verlaten na ruim twee decennia trouwe dienst. De veertigjarige vedette begon echter op de reservebank en zag Pietro Pellegri al snel geschiedenis schrijven. De zestienjarige spits maakte zijn basisdebuut in de Serie A en had slechts drie minuten nodig om de jongste doelpuntenmaker ooit op het hoogste niveau in Italië te worden. Na een indrukwekkende demarrage liet Pellegri doelman Wojciech Szczesny kansloos van dichtbij.

Het doelpunt van de jongeling betekende een hard gelag voor Roma, maar de ploeg had niet lang nodig om de stand weer gelijk te trekken. Na een fraaie pass van de sterk spelende Kevin Strootman wist Edin Dzeko in twee instanties te scoren: 1-1. Roma was in het vervolg van de eerste helft via onder anderen Stephan El Shaarawy en opnieuw Dzeko dicht bij de 2-1, maar zij slaagden er niet in Eugenio Lamanna te verschalken. Die missers noopten Luciano Spalletti ertoe Totti al snel na de onderbreking binnen de lijnen te brengen.

Francesco Totti speelde tegen Genoa 24 jaar na zijn debuut zijn laatste officiële wedstrijd voor AS Roma.

Mohamed Salah maakte na negen minuten spelen in de tweede helft plaats voor Totti, die ook onmiddellijk de aanvoerdersband overnam van generatiegenoot Daniele De Rossi. Roma maakte onder leiding van Totti jacht op het Champions League-ticket en wist een kwartier voor tijd eindelijk een opening te vinden in de stugge verdediging van de bezoekers. Dzeko legde de bal na opnieuw een schitterende pass van Strootman terug op De Rossi, die vervolgens op een meter of elf van het doel de trekker succesvol wist over te halen: 2-1.

Roma leek de zege daarmee binnen te hebben, maar moest niet veel later alweer een pas op de plaats maken door toedoen van Darko Lazovic. Hij kopte na een voorzet van Diego Laxalt tussen twee verdedigers van Roma in raak bij de tweede paal en leek zo het afscheidsduel van Totti te verpesten. I Giallorossi toonden echter veerkracht en gingen in de absolute slotminuut toch nog met de zege aan de haal. Dzeko legde de bal met het hoofd panklaar voor Diego Perotti, die van dichtbij niet twijfelde en Roma met een verwoestende uithaal toch nog naar de groepsfase van de Champions League schoot.

Sampdoria - Napoli 2-4

Napoli wist dat het afhankelijk was van het resultaat van Roma, maar de formatie van Maurizio Sarri had de schaapjes zelf in elk geval na 45 minuten al op het droge tegen het reeds uitgespeelde Sampdoria. Dries Mertens had de jacht op competitietopscorer Edin Dzeko vooraf reeds aangekondigd en stelde niet teleur. Miscommunicatie in de defensie van de thuisploeg leidde er na 36 minuten spelen toe dat de Belgische aanvaller de score kon openen met een volley van buiten het strafschopgebied. Het betekende voor Mertens zijn 28e competitietreffer dit seizoen.

Het bezoek uit Napels had bijzonder weinig te duchten van een pover Sampdoria en zou de voordelige marge nog in het eerste bedrijf verdubbelen. Lorenzo Insigne werd gelanceerd door Marek Hamsik en had vervolgens een huzarenstukje in huis. De Italiaans international trok vanaf de rechterkant naar binnen en stuurde het leder vervolgens met de binnenkant van de voet over doelman Christian Puggioni heen: 0-2. Na de onderbreking ging Napoli door met aanvallen en liep het dankzij goals van Hamsik en José Callejón uiteindelijk uit naar een riante overwinning. Fabio Quagliarella scoorde tussendoor namens de thuisploeg; Ricardo Álvarez bepaalde de eindstand.