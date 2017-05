Besiktas prolongeert Turkse landstitel; Babel zet ploeg op goede spoor

Besiktas heeft zich zondag voor het tweede opeenvolgende seizoen gekroond tot landskampioen. Op de voorlaatste speeldag won de ploeg van Senol Günes met 0-4 van Gaziantepspor, waardoor de voorsprong van vier punten op Medipol Basaksehir niet meer te dichten is. Ryan Babel was belangrijk met een doelpunt en een assist.

Besiktas had een overwinning nodig om kampioen te worden en het zag er nooit naar uit dat de club zou falen. Binnen zes minuten bracht Babel de bezoekers in een zetel. De buitenspeler trok vanaf de linkerflank naar binnen, had enkele fraaie schijnbewegingen in huis en haalde doeltreffend uit vanaf iets buiten het strafschopgebied. Ook bij de 0-2 speelde de Nederlander een hoofdrol. Zijn splijtende pass stelde Oguzhan Özyakup in staat om vanuit een lastige positie de marge te verdubbelen.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor Besiktas, dat vanwege het grote aantal meegereisde supporters bijna een thuiswedstrijd speelde. In de tweede helft maakte Talisca aan alle resterende twijfel een eind. Doelman Erten Ersu verkeek zich op een vrije trap van de Braziliaan. Met een geplaatst afstandsschot maakte Talisca er ook nog 0-4 van. Besiktas werd voor de vijftiende keer kampioen; eerder lukte dat in 1957, 1958, 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991, 1992, 1995, 2003, 2009 en 2016.