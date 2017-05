AC Milan blameert zich met aanvoerder Honda op laatste speeldag

AC Milan heeft het seizoen afgesloten met een 2-1 nederlaag tegen nummer dertien Cagliari. De formatie van trainer Vincenzo Montella, die voor het eerst sinds oktober 1998 in de Serie A van Cagliari verloor, heeft het seizoen nu met 63 punten en een zesde plaats weten te beëindigen en gaat de derde voorronde van de Europa League in.

Keisuke Honda speelde zijn laatste wedstrijd voor i Rossoneri en droeg daarom de aanvoerdersband. De voormalige publiekslieveling van onder meer VVV-Venlo kon zijn werkgever dus niet aan een zege helpen en Milan kwam al na ruim een kwartier spelen op achterstand door toedoen van João Pedro. De aanvallende middenvelder schoof de bal binnen na een steekpass van Marco Borriello. Cagliari had al eerder kunnen scoren, maar Borriello en Artur Ionita (lat) hadden weinig geluk in de afwerking.

Aan de ander kant was Carlos Bacca later dicht bij een treffer, maar doelman Luca Crosta had een uitstekende redding in huis op de inzet van de Colombiaan. Milan hoopte de achterstand in de tweede helft alsnog ongedaan te maken en Montella bracht daarom Gianluca Lapadula binnen de lijnen. Dat bleek geen slechte ingreep, want het was Lapadula die er na 72 minuten 1-1 van maakte. De Italiaan benutte een strafschop nadat hijzelf een penalty had verdiend.

Milan had een minuut of tien eerder ook al langszij kunnen komen, maar Bacca’s strafschop werd met één hand tegengehouden door Crosta. Drie minuten na de gelijkmaker van Lapadula moest Milan met tien man verder doordat Gabriel Paletta een tweede gele kaart pakte. De bezoekers koesterden met tien tegen elf man het punt, maar diep in blessuretijd ging het toch nog helemaal mis. Verdediger Fabio Pisacane liep een rebound binnen nadat Gianluigi Donnarumma een vrije trap van João Pedro had gekeerd.