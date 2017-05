‘Dit is diep zonde, het is een verloren seizoen voor AZ’

Tim Krul leek zondagmiddag uit te kunnen groeien tot de held van AZ, want de doelman keerde in de dying seconds van de reguliere speeltijd een strafschop van Sébastien Haller en had zich voorgenomen om ook in de penaltyserie het verschil te maken. AZ verloor na strafschoppen echter alsnog van FC Utrecht.

Krul vond het ‘diep zonde’, zo vertelde hij na afloop voor de camera van FOX Sports. “Dit is een verloren seizoen voor AZ.” Verdediger Ron Vlaar sloot zich bij de woorden van de huurling van Newcastle United aan.

“Echt bizar hoe weinig er vandaag over was van die fantastische wedstrijd van donderdag. We staan nu met lege handen. Ik baal daar enorm van”, zo doelde Vlaar op de eerdere 3-0 overwinning in het AFAS Stadion. FC Utrecht gaat nu de tweede voorronde van de Europa League in.