Verrassende kampioen van Hongarije gaat met Nederlander CL in

Honvéd Budapest sleepte zaterdagavond voor het eerst sinds het seizoen 1992/93 het kampioenschap van Hongarije in de wacht. Na afloop maakte trainer Marco Rossi bekend dat hij zijn aflopende contract niet zou verlengen omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging en inmiddels is ook duidelijk wie de Italiaan gaat opvolgen.

Honvéd maakt via de officiële kanalen namelijk bekend dat Erik van der Meer is vastgelegd. De 49-jarige Nederlander was al hoofdcoach bij Al-Ahli in Qatar, Frenz United in Maleisië, bij Stal Kamyanske in Oekraïne en sinds december stond hij aan het roer bij de Qatar Sports Club. Hij gaat nu dus aan de slag bij de kampioen van Hongarije.

“We hopen dat hij een waardig opvolger zal zijn van Rossi”, valt er in het statement van de veertienvoudig kampioen te lezen. Honvéd gaat door het behalen van de titel de tweede voorronde van de Champions League in.

Erik van der Meer was van januari tot augustus 2016 werkzaam bij Stal Kamyanske. Lees hier een achtergrondverhaal over deze club!