Schöne moet vrezen voor basisplek: ‘Zijn handelingssnelheid is te laag’

Peter Bosz zag Lasse Schöne aanvankelijk als een nummer tien, maar haalde de middenvelder later in het seizoen terug naar de positie van een controleur. Die rol vulde de Deen uitstekend in, maar toch lijkt het erop dat hij zijn plek vanaf volgend seizoen moet afstaan aan iemand als Donny van de Beek.

“Schöne is goed voor de Eredivisie, maar zijn handelingssnelheid is te laag voor Europees voetbal”, zegt columnist Henk Spaan in gesprek met de NOS. “Hij heeft wel een goed overzicht, maar Van de Beek heeft veel meer dynamiek.” Dat is niet de grootste opdracht waar Ajax volgens Spaan voor staat.

De schrijver annex journalist verwacht namelijk dat Davy Klaassen vertrekt en zou dat een aderlating vinden: “Die heeft een groei van heb ik jou daar doorgemaakt. Is nu al Europese subtop. Zijn vertrek zou een enorm verlies zijn, qua persoonlijkheid en qua spelinzicht.”