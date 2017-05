‘Messi is in alle opzichten buitenaards en ik ben hem dankbaar’

Luis Enrique zat zaterdagavond voor de laatste keer als hoofdtrainer van Barcelona in de dug-out. De Catalanen wonnen ten koste van Deportivo Alavés de Copa del Rey (3-1) en de coach nam dan ook met een positief gevoel afscheid van zijn werkgever.

“Ik ben erg blij, want ik heb ervan genoten om veel Barcelona-fans gelukkig te maken door prijzen te winnen en dat maakt mij trots. Ik ben degene die heeft besloten om te stoppen omdat dat het beste voor mij en de spelers is. Ze hebben een nieuwe, krachtige en intense stimulans nodig”, zei Luis Enrique na afloop tegen het Spaanse journaille.

De finale werd grotendeels beslist door Lionel Messi, die fraai scoorde en na een weergaloze solo de laatste treffer van Paco Alcácer voorbereidde. “Messi is in alle opzichten buitenaards en ik ben erg dankbaar dat ik hem in topvorm heb mogen meemaken. Hij is zonder twijfel de nummer één van de wereld en er gaat nog veel meer komen van Messi.”