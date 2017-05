‘Er komen voetballers naar Barcelona die indruk zullen maken op de fans’

Barcelona sleepte zaterdagavond de 29e Copa del Rey uit de clubgeschiedenis in de wacht; de enige prijs in het seizoen 2016/17. De Spaanse topclub zal de komende maanden met veranderingen te maken krijgen. Maandag wordt naar alle waarschijnlijkheid de komst van Ernesto Valverde aangekondigd, als opvolger van Luis Enrique, en de selectie zal eveneens aan verandering onderhevig zijn.

"Barcelona moet elke zomer renoveren en zich versterken", zo benadrukte voorzitter Josep Maria Bartomeu na de bekerfinale tegen Deportivo Alavés (3-1). "De mensen zullen spelers zien komen en zien gaan. Er komen voetballers naar Barcelona die indruk zullen maken op de fans. Er zullen ook namen komen bij wie dat minder het geval is. We weten in ieder geval wat ons in de zomer te doen staat."

Barcelona is ook van zins om talenten door te laten stromen, van Barcelona B naar de A-selectie. "Het is belangrijk dat de spelers iets meer kunnen bieden, en de wil om te winnen. Het maakt niet uit waar ze vandaan komen, uit de jeugd of van een andere club. We hebben in ieder geval een goede basis en een sterspeler: Lionel Messi."