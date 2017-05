Diego Costa: ‘Chelsea weet waar ik heen wil als ze me willen verkopen’

Diego Costa heeft niet de intentie om Chelsea te verlaten, zo verzekerde de aanvaller zaterdag na de verloren FA Cup-finale tegen Arsenal. De Spaanse Braziliaan, goed voor 22 treffers in 42 officiële duels in 2016/17, erkent echter dat hij Stamford Bridge zou verlaten als manager Antonio Conte geen prijs meer stelt op zijn aanwezigheid.

"Ik weet dat Chelsea spelers wil verkopen, maar ik heb de club laten weten dat ik nog een contract voor twee jaar heb en ik niet ergens anders heen ga als alleen zij dat willen", zo benadrukte Diego Costa. "Er is maar één andere club in Europa waar ik voor wil spelen (ex-werkgever Atlético Madrid, red.), dat weten ze. Anders wil ik mijn huidige contract uitdienen."

"Ik heb niet de intentie om te vertrekken, maar het ligt niet alleen aan mij. Als mijn kansen slinken door bepaalde veranderingen, bijvoorbeeld als de trainer niet meer op mij rekent of een andere spits meer speelminuten krijgt, dan weet ik dat Chelsea zal moeten verlaten. Maar alleen naar een club waar ik ook heen wil", zo stelde Diego Costa, die bijna één op twee loopt in Londen: 120 officiële duels, 59 treffers.

"Nogmaals, iedereen weet wie mijn favoriete club is." Clubs in China willen Chelsea en Diego Costa grof geld betalen, maar hij heeft zijn bedenkingen. "Geld is goed, maar ik ben erg blij met mijn huidige situatie en ik moet ook naar andere dingen kijken. Bijvoorbeeld deelnemen aan het WK in Rusland. Ik weet dat ik een kans heb om opgeroepen te worden als ik goed speel op een hoog niveau."

"Ik denk niet dat ik naar een andere stad of een ander land dan Madrid of Spanje zal gaan", zo besloot Diego Costa. "Dan blijf ik liever bij Chelsea. De club weet waar ik heen wil als ze me willen verkopen." Atlético Madrid versterkte zich in december 2006 met Diego Costa, die na diverse uitleenbeurten een eerlijke kans kreeg in het seizoen 2008/09. Hij werd vervolgens een jaar bij stadsgenoot Rayo Vallecano gestald, om in de twee daaropvolgende seizoenen als Colchonero een transfer van veertig miljoen euro naar Chelsea te verdienen.