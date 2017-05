Suggesties voor Groningen: ‘Met een zak geld is hij even trouw als mijn ex’

FC Groningen is op zoek naar een nieuwe technisch manager. Woensdag maakte Peter Jeltema bekend te vertrekken na een dienstverband van negentien jaar. Ron Jans werd al meteen genoemd als mogelijke opvolger, maar ook Erik Nevland zou een kandidaat zijn.

De Noor stopte in 2012 als voetballer en speelde tussen 2004 en 2008 voor Groningen. "Voor een technisch manager is het van belang dat je een goed netwerk hebt, maar Carlos Aalbers, hoofd scouting, heeft een behoorlijk netwerk", beargumenteert Jan Korte, de manager voetbalzaken van FC Emmen, in het Dagblad van het Noorden. "Die kan dus prima een onervaren persoon opleiden. Daarnaast is Nevland commercieel zeer interessant."

Johan Derksen breekt een lans voor Ted van Leeuwen. De voormalig directeur van FC Twente is sinds oktober 2016 werkzaam bij het Deense Esbjerg fB. Volgens Derksen is Van Leeuwen in Nederland 'een van de besten'. "Hans Nijland zal hem misschien niet zo snel nemen, want als je van Leeuwen haalt, is de voorzitter en de trainer niet meer belangrijk. Hij zit nu nog in Denemarken, maar met een zak geld is hij net zo trouw als mijn ex-vrouw."