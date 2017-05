‘Het was erger: Dolberg wilde de bal liever niet eens hebben’

Ajax had woensdagavond weinig in de melk te brokkelen tegen Manchester United en ging met 0-2 onderuit. Jan Mulder ergerde zich aan het optreden van de Amsterdammers, zo schrijft de oud-aanvaller in zijn column voor Het Laatste Nieuws.

De 72-jarige Mulder begrijpt dat een jong en onervaren Ajax de underdog was voor de eindstrijd, ‘maar er zijn grenzen’, aldus de vijfvoudig international van het Nederlands elftal. Hij stelt vast dat Ajax stijf stond van de zenuwen en dat de normaliter zo bepalende spelers als Kasper Dolberg en Hakim Ziyech geen uitzondering vormden.

“Dolberg heeft niet één bal gehad. Nee, het was erger. Hij wilde de bal liever niet hebben. Geen sprintje kon ervan af. Geen initiatief, niks. Ziyech struinde door de omgeving alsof hij op zoek leek naar het waarom van deze avond”, aldus Mulder. Man United won door doelpunten van Paul Pogba en Henrikh Mkhitaryan.