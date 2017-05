Eto’o is niet te stoppen en laat Antalyaspor dromen van Europees voetbal

Antalyaspor maakt door een slechter onderling resultaat ten opzichte van Galatasaray in principe geen kans meer op het halen van de tweede voorronde van de Europa League, maar als Medipol Basaksehir de beker wint, gaat ook de nummer vijf Europa in. Na zaterdag heeft Antalyaspor die plaats bijna veiliggesteld, want door de 0-3 zege op Kasimpasa bedraagt de voorsprong van De Schorpioenen op Trabzonspor vijf punten.

Samuel Eto’o was niet voor het eerst dit seizoen de grote man aan de kant van het team van trainer Riza Calimbay. De aanvoerder scoorde uit een vrije trap de 0-1 en bereidde met een uitstekende pass de 0-3 van Deniz Kadah voor. Tussendoor had verdediger Ramon Motta de 0-2 laten aantekenen in het Recep Tayyip Erdogan Stadion.

Eto’o, die nu op zeventien competitietreffers staat in Turkije, had er in de slotfase ook nog 0-4 van kunnen maken, maar schoot toen tegen de benen van de doelman aan. Antalyaspor kan niet meer op de vierde plaats van Galatasaray eindigen en hoeft dus alleen nog maar Trabzonspor onder zich te houden én moet hopen dat Basaksehir de beker pakt. Die club treedt in de finale aan tegen Konyaspor.