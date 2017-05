Mertens geeft jawoord aan Napoli en dwingt speciale clausule af

De toekomst van Dries Mertens ligt bij Napoli. Clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis laat zaterdag weten dat de Belgische aanvaller spoedig een nieuw contract zal ondertekenen. In de nieuwe verbintenis van de dertigjarige Mertens zal bovendien een speciale transferclausule zijn opgenomen die alleen geactiveerd kan worden door clubs uit de Chinese Super League.

De Laurentiis onthult dat vrijdag de laatste plooien werden gladgestreken. De preses sprak naar eigen zeggen ruim elf uur met een delegatie van Mertens en kwam uiteindelijk tot overeenstemming over een nieuwe verbintenis. "Het beschermt de fans en mij", zegt De Laurentiis tegenover Radio Kiss Kiss Napoli. "Dries zal een paar jaar bij ons blijven, behalve als hij natuurlijk naar China wil en een club uit dat land bereid is om de afkoopsom neer te tellen."

De flamboyante voorzitter doet geen uitlatingen over de hoogte van de afkoopsom, maar garandeert wel dat die alleen geldig zal zijn voor Chinese clubs. Bovendien treedt de clausule pas in de zomer van 2018 in. "Ik ben geen voorstander van dergelijke clausules na de fout die we maakten met Gonzalo Higuaín", vervolgt De Laurentiis. De Argentijnse spits verliet Napoli vorig jaar voor Juventus, dat 94 miljoen euro overhad voor hem. "Relax, Mertens zal in Italië alleen voor Napoli spelen. Als hij al vertrekt, dan zal dat naar een club buiten Italië zijn."

Mertens is bezig aan een ijzersterk seizoen in dienst van Napoli, dat hem in de zomer van 2013 voor ongeveer 9,5 miljoen euro overnam van PSV. Hij was deze voetbaljaargang in 34 competitiewedstrijden al goed voor 27 doelpunten en scoorde verder ook nog zesmaal in de diverse bekertoernooien. Zijn huidige verbintenis liep in de zomer van 2018 af bij Napoli.