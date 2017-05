Ziyech: ‘Toen hij werd ontslagen, boeide de vijfsecondenregel me niet meer’

Hakim Ziyech speelde zijn eerste wedstrijden voor Ajax na zijn komst van FC Twente vanaf de zijkant, maar de middenvelder verdiende onder Peter Bosz al snel een plek in de as van het veld en kende uiteindelijk een prima seizoen. Ziyech kwam in zijn debuutjaar tot 42 officiële duels voor Ajax en was daarin goed voor tien doelpunten en vijftien assists. Bovendien fungeerde hij bij vlagen zelfs als aanjager op het Amsterdamse middenrif.

"De trainer heeft de juiste snaar geraakt", verklaart de 24-jarige technicus in NRC Handelsblad de transformatie die hij ogenschijnlijk heeft ondergaan. "En als je maar graag genoeg wil, moet je wel." Bosz hanteert bij Ajax de vijfsecondenregel, die zijn ploeg ertoe verplicht de bal zo snel mogelijk te heroveren na balverlies. Ziyech kent de regel van zijn periode bij Twente, dat onder Alfred Schreuder hetzelfde principe gebruikte. "Maar toen hij ontslagen werd, boeide me de vijfsecondenregel niet meer. Ik stop dat niet onder stoelen of banken, ben niet bang om dat te zeggen."

Het toont het karakter van Ziyech. "Hij is hoe hij is. Hij denkt: dit is de waarheid, waarom zou ik eromheen moeten draaien?", zegt Aziz Doufikar, die in 1984 als eerste Marokkaans-Nederlandse voetballer debuteerde in de Eredivisie. Ted van Leeuwen was technisch directeur bij FC Twente toen Ziyech er onder contract stond. Hij nam de welbespraakte middenvelder begin vorig jaar zijn aanvoerdersband af, nadat de linkspoot in de media forse kritiek had geuit op zijn teamgenoten. "Dat kon niet anders. Je hebt ook een verantwoordelijkheid naar je team toe, naar je medespelers. Hij ging te ver, maar inhoudelijk had hij natuurlijk groot gelijk. Heb ik hem ook uitgelegd", aldus Van Leeuwen.