'We laten de supporters van FC Utrecht op zo'n moment in de steek'

FC Utrecht dreigt een kater over te houden aan een ijzersterk seizoen. De ploeg van Erik ten Hag eindigde in de reguliere competitie op een vierde plaats, maar lijkt na de kansloze nederlaag van donderdagavond op bezoek AZ naast Europees voetbal te grijpen. Een hard gelag voor de Domstedelingen, zo erkent Ten Hag.

Utrecht ging met 3-0 onderuit in Alkmaar, waardoor de return van zondagmiddag in de eigen Galgenwaard niets meer dan een formaliteit lijkt te zijn geworden. “Het is de finale van een geweldig seizoen, waarin we vaak een heel hoog niveau aan hebben getikt. Dat we dan juist in de finale tegen AZ door de ondergrens zakken, is teleurstellend om te constateren”, zegt de trainer van Utrecht in gesprek met de NOS.

Ten Hag sprak na afloop kritisch met zijn manschappen en wees hen op de gemaakte fouten. "En daarbij spaar ik de geit en de kool niet. Ik confronteer ze zwart op wit met de beelden om te laten zien waar het aan ligt. Dan zeg ik gewoon waar het op staat, want we hebben maar heel kort de tijd om het nog om te draaien."

"Ik schat de kans op tien procent", vervolgt de oefenmeester. "Dat is een kleine kans, maar toch moeten we daar voor gaan. Het begint ermee dat je er geloof in hebt en dat de spelers er geloof in krijgen. Dat probeer ik over te brengen. Er zijn veel voorbeelden in de sport dat je het nog om kunt draaien. Maar dat betekent wel dat we energie en dynamiek nodig hebben."

Ten Hag roept zijn elftal dan ook op een laatste krachttoer te leveren. "De Galgenwaard is dit jaar steeds voller gestroomd en er ontstond een prachtige wisselwerking tussen het publiek en de ploeg. Dan mag het niet zo zijn, op het moment suprême, dat wij ze zo in de steek laten. Want zo voel ik het toch een beetje", besluit hij.