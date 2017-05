Bivakmuts-hooligan van MVV herkend: ‘Die klootzak hebben we zo te pakken’

De ongeregeldheden langs de kant van het veld tijdens de wedstrijd tussen MVV en Roda JC waren triest en lachwekkend tegelijk. Er werd gegooid met een wc-pot, een Hitlergroet werd gebracht aan interim-trainer Huub Stevens en een MVV-aanhanger kreeg veel aandacht vanwege zijn rood-witte ‘bivakmuts’. Hij stond onherkenbaar ruzie te schoppen, om later herkenbaar in beeld te komen terwijl hij een broodje hamburger naar binnen werkte.

De beelden gingen viraal op internet en kwamen ook bij MVV-voorzitter Bert Kersten binnen. Kersten zag de foto waarop de relschopper zonder bivakmuts op staat. "Die klootzak hebben we dus zo te pakken", zegt de voorzitter tegenover het Algemeen Dagblad.

De voorzitter baalt flink van de ongeregeldheden. “Ik ben er nog steeds kwaad over. Een stuk of dertig idioten van beide kanten die zo'n geweldige, sfeervolle avond verpesten. Geloof me, zodra we ze hebben, komen ze hier nooit meer binnen. Dit past niet bij die mooie rivaliteit die er tussen beide clubs is.”