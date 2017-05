Redknapp flirtte met Assou-Ekotto: ‘Maar hij wil pornoster worden’

Benoit Assou-Ekotto speelde onder manager Harry Redknapp bij Tottenham Hotspur en Queens Park Rangers. Tegenwoordig draagt de linksback het shirt van het Franse Metz en Redknapp kreeg de kans om hem naar zijn club Birmingham City te halen. Er is alleen een ‘klein’ probleem: Assou-Ekotto denkt aan een opmerkelijke carrièreswitch.

Assou-Ekotto wil namelijk pornoster worden. Althans, dat is wat Redknapp zegt bij Spurs Show Podcast. “Ik bereikte een akkoord met Birmingham City toen ik een telefoontje kreeg.” Redknapp sprak met een agent, die een speler in de aanbieding had. Hij zou Assou-Ekoto willen stallen bij Birmingham. “Het enige probleem is dat hij heeft aangegeven dat hij pornoster wil worden.”

Desondanks sluit Redknapp niet uit dat Assou-Ekotto volgend seizoen speler van Birmingham City is. "Misschien kan ik hem overhalen om nog een jaar door te gaan voordat hij besluit om het over een andere boeg te gooien." De trainer werd vlak voor het einde van het seizoen aangesteld als opvolger van Gianfranco Zola. Hij slaagde erin het noodlijdende Birmingham in de Championship te houden, met een contract voor nog een seizoen als gevolg.