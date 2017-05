Van Bronckhorst noemt mooiste moment: ‘In de 87e of 88e minuut’

Giovanni van Bronckhorst bezorgde Feyenoord het afgelopen seizoen voor het eerst sinds achttien jaar het kampioenschap. Niet de huldiging op de Coolsingel of het laatste fluitsignaal tegen Heracles Almelo noemt de trainer het mooiste moment, maar de slotfase van de kampioenswedstrijd was voor hem het mooiste moment van alle festiviteiten rondom de landstitel.

"Het mooiste moment was het besef dat het niet meer fout kon gaan", aldus de coach van de landskampioen in gesprek met RTV Rijnmond. "Dat was denk ik in de 87e of 88e minuut. Dat had ik als speler ook altijd in kampioenswedstrijden. Dat gevoel van: dit gaat niet meer mis. Dat is zo'n mooi gevoel. Dan komt alles voorbij. De emoties komen los, je krijgt flashbacks van heel het seizoen. En bij het laatste fluitsignaal barst alles los.”

Feyenoord won de kampioenswedstrijd met 3-1, dankzij een hattrick van Dirk Kuyt. Na het laatste fluitsignaal werd het succes groots gevierd in het stadion en daarbuiten. "Op zo'n moment mag en zelfs móét de emotie eruit. Je bereikt iets waar je van gedroomd heb, waar je hard voor gewerkt heb”, aldus Van Bronckhorst, die van mening is dat de bekerwinst van een seizoen eerder aan de basis stond van de landstitel. "Er was het geloof dat je met Feyenoord prijzen kan winnen. En het winnen van prijzen werkt verslavend, dat geeft zoveel energie."