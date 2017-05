‘Zijn magie, zijn kwaliteiten: de belangstelling van Barcelona is logisch’

Met acht overwinningen in evenzoveel wedstrijden is Tite feilloos begonnen als bondscoach van Brazilië. In het succes is een belangrijke rol weggelegd voor Neymar en Philippe Coutinho en als het aan Barcelona ligt, spelen die twee aanvallers na de zomer ook samen in clubverband. Tite heeft begrip voor de belangstelling van de Spanjaarden voor Liverpool-ster Coutinho.

De keuzeheer heeft met eigen ogen gezien dat Neymar en Coutinho elkaar aanvullen. "Zijn ideale positie is op de linkerflank, maar ik heb hem op rechts gezet", vertelt Tite in Sport over Coutinho. "Neymar speelt ook graag op links en ik wilde die twee getalenteerde spelers op het veld hebben. Of ik Coutinho daarvan moest overtuigen? Ik heb hem voorafgaand de allereerste training verteld dat ik hem graag op rechts zie, maar wel in dezelfde rol als bij Liverpool."

"Ik zei dat hij zelfs meer vrijheid zou hebben dan bij zijn club, omdat hij van flank kan wisselen. Hij kan dicht bij Neymar komen of door het midden spelen. 'Ik wil dat je creatieve vrijheid hebt. Ik wil dat je je goed voelt', zei ik. Ze vullen elkaar tactisch aan", zegt Tite, van wie weleens wordt gezegd dat Coutinho zijn oogappel is. Dat ontkent hij niet. "Ik heb een zwakke plek voor getalenteerde, creatieve middenvelders die een tegenstander aan banden kunnen leggen."

In 31 competitieduels maakte Philippe Coutinho dit seizoen 13 doelpunten.

"Het is niet meer dan logisch dat Barcelona belangstelling voor hem heeft. Ik wil niet zomaar een mening over Barcelona ventileren, maar wie zou een speler als Coutinho niet willen hebben? Zijn magie, zijn kwaliteit om uit het niets iets te creëren, de manier waarop hij het spelritme verandert en het spel opbouwt...", somt Tite de kwaliteiten van zijn pupil op. Volgens de bondscoach zou er in Camp Nou plek zijn voor Coutinho. "Puur hypothetisch: je hebt Sergio Busquets en twee denkers, dat zijn Ivan Rakitic en Andrés Iniesta. Zo'n rol zou Coutinho kunnen invullen. Hij is de ideale man voor Barça." Iniesta begint mogelijk aan zijn laatste seizoen bij Barcelona.

Overigens is het maar de vraag of Coutinho een transfer naar Barcelona ziet zitten. Zijn contract op Anfield loopt nog vijf jaar door en de sterspeler zou graag geschiedenis schrijven bij Liverpool. "Als je hier blijft, zullen ze uiteindelijk een standbeeld voor je neerzetten", gaf Coutinho onlangs aan bij ESPN Brasil. "Als ik naar een andere club ga, naar Barcelona, Bayern München of Real Madrid, zou ik gewoon een van de spelers zijn. Hier kun je veel meer worden."