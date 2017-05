Roda reageert fel op woorden MVV: ‘Werkelijkheid wordt onrecht aangedaan’

Het duel tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade in De Geusselt op donderdagavond liep in de rust behoorlijk uit de hand nadat supporters van de thuisploeg het veld betraden en het vervolgens aan de stok kregen met bezoekende fans. De beladen kraker in de play-offs lag vervolgens een halfuur stil voordat arbiter Pol van Boekel het veilig achtte om verder te gaan.

MVV-voorzitter Bert Kersten reageerde vervolgens woedend op het gedrag van de fans van zijn club, maar liet optekenen dat de supporters van Roda zich volgens hem ook niet onbetuigd lieten. Deze opmerking is in Kerkrade weer in het verkeerde keelgat geschoten: “We achten het noodzakelijk om hierop te reageren, omdat de supporters van Roda JC mede-verantwoordelijk worden gesteld voor de wanordelijkheden tijdens deze wedstrijd. Wij zijn van mening dat hiermee onrecht wordt aangedaan aan de werkelijkheid”, reageert de club in een verklaring.

Roda wijst erop dat de gracht in het stadion vrij had moeten zijn, maar dat juist hier tijdens de wedstrijd enkele honderden supporters opdoken, waarna uiteindelijk de vlam in de pan sloeg. De club laat weten het gedrag van de eigen supporters niet goed te keuren: “Echter willen wij benadrukken dat de aanstichters van bovengenoemde ongeregeldheden duidelijk geen aanhangers waren van onze club. Het feit dat mensen die het veld betraden, wel of niet herkenbaar, daarna weer gewoon terug konden gaan naar hun plek is in onze ogen onbegrijpelijk en getuigt niet van een passende manier van optreden.”