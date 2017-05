‘In Amsterdam zullen ze heus wel weten dat ik nog steeds Ajacied ben’

Daley Blind speelde woensdagavond tegen voetballers met wie hij jarenlang lief en leed deelde. De verdediger slaagde erin om met Manchester United de Europa League te winnen, ten koste van zijn voormalig werkgever Ajax. De krachtmeting eindigde in 0-2. De Oranje-international had al kippenvel toen hij het veld in Stockholm betrad.

"Een heel groot deel van het stadion was gevuld met Ajax-fans. Recht tegenover de fanatiekste fans hadden ze de aanhang van United gezet. Die ging met alle kracht in tegen het geluid van de Ajax-fans. Het maakte deze finale voor mij zo speciaal", vertelt Blind vrijdag in gesprek met De Telegraaf.

Blind is enorm trots dat hij uiteindelijk als winnaar van het veld is gestapt, maar is ook trots dat Ajax met al zijn jonge talenten de finale heeft bereikt. "De mensen in Amsterdam zullen heus wel weten dat ik nog steeds Ajacied ben. Maar ik denk dat ze ook begrijpen dat ik deze prijs ten koste van alles wilde winnen." United eindigde weliswaar als zesde in de Premier League, maar won naast de Europa League ook de Community Shield en de EFL Cup.