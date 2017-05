Toekomst van Jetro Willems ligt in Ligue 1

VVV-Venlo hoopt komende zomer twee of drie versterkingen uit Londen te kunnen verwelkomen. Directeur Stan Valckx hoopt te profiteren van het samenwerkingsverband met West Ham United. (L1)

Sam Dyche is een van de kandidaten om Sam Allardyce te komen vervangen bij Crystal Palace. De trainer van Burnley staat op de shortlist van the Eagles . (Daily Mirror)

De linksback is een van de kandidaten om in de zomer de selectie van Olympique Lyon te komen versterken.