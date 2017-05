‘Strijd om tweede plaats in Italië ook belangrijk voor toekomst Klaassen’

Davy Klaassen wilde het woensdagavond na de verloren Europa League-finale niet over zijn toekomst hebben. "Aan een mogelijk vertrek wil ik sowieso nog niet denken. Dat zou raar zijn. Ik heb net de finale verloren en dan krijg ik zulke vragen. Ik vind dat jammer", vertelde de middenvelder annex captain van Ajax na het duel met Manchester United.

Sportmediaset uit Italië verzekert donderdagavond echter dat Klaassen na de finale toch heeft laten doorschemeren dat hij naar een grotere club wil vertrekken. AS Roma, Everton, Napoli en Lazio worden gezien als mogelijke bestemmingen. Napoli volgt de verrichtingen van de 24-jarige Oranje-international al langer, maar tot op heden slaagde de Serie A-club er niet in om de Nederlander ook daadwerkelijk aan te trekken.

Het Everton van Ronald Koeman heeft naar verluidt de beste papieren. Technisch directeur Monchi van AS Roma hoopt echter de strijd om de handtekening van Klaassen te winnen. De Serie A eindigt komend weekeinde en een tweede plaats zou rechtstreekse deelname aan de Champions League betekenen, in plaats van de voorrondes. De voorsprong op nummer drie Napoli bedraagt een punt. Ajax hoopt aan een eventuele transfer van Klaassen, die tot medio 2019 vastligt, 25 miljoen euro over te houden.