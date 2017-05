Jonkers Wolfsburg leidt dans dankzij discutabele beslissing van arbiter

VfL Wolfsburg heeft donderdagavond in de play-off om promotie/degradatie tegen Eintracht Braunschweig goede zaken gedaan. Het team van Andries Jonker, dat het reguliere seizoen als zestiende in de Bundesliga afsloot, was in eigen huis met minimaal verschil te sterk voor de nummer drie van de 2. Liga: 1-0. Mario Gómez maakte zijn achttiende van het seizoen; één meer dan al zijn ploeggenoten bij elkaar.

Het team van Jonker, die niet over de geblesseerde Riechedly Bazoer kon beschikken, was in de eerste helft de meest actieve ploeg. Toch konden die Wölfe alleen gevaar stichten uit dode spelmomenten en had men geluk dat Mirko Boland van dichtbij een halve meter naast kopte. Tien minuten voor rust wees de arbiter naar de stip, al was het een zeer discutabele beslissing. Gomez nam de bal immers met de hand mee en de daaropvolgende handsbal van Gustav Valsvik was onopzettelijk.

In de tweede helft had Wolfsburg weliswaar meer balbezit, maar het bezoek beet in de duels meer van zich af. Het creëren van kansen was echter niet aan Eintracht Braunschweig besteed. Het resultaat biedt hoe dan ook mogelijkheden voor de terugwedstrijd van komende maandag.