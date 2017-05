Door relschoppers overschaduwde derby blijft onbeslist in De Geusselt

In de eerste wedstrijd zonder de ontslagen hoofdtrainer Yannis Anastasiou heeft Roda JC Kerkrade een aardige uitgangspositie geboekt tegen MVV Maastricht in de strijd om lijfsbehoud. Op bezoek bij de provinciegenoot bleef het 0-0, waardoor de beslissing zondag in Kerkrade moet vallen. De derby werd overschaduwd door ongeregeldheden na de eerste helft.

De gemoederen liepen hoog op in Maastricht, wat ertoe leidde dat de 'pauze' ongeveer net zolang duurde als de gehele eerste helft. Een deel van de MVV-aanhang kreeg het na het rustsignaal aan de stok met meegereisde supporters uit Kerkrade. Er werd met van alles gegooid en er vielen klappen. MVV'ers, sommige gehuld in bivakmutsen, klommen over de borden en betraden het veld. Aanvoerder Nick Kuipers maande het publiek tot kalmte, maar veel effect sorteerde het niet. Het risico bestond dat de wedstrijd definitief gestaakt zou worden.



Uiteindelijk besloot arbiter Pol van Boekel om het duel toch te hervatten, nadat de onruststokers van het veld waren. In de eerste helft was nog niet bijster veel gebeurd op het veld. In het uitverkochte stadion De Geusselt kregen beide ploegen wat kansen in de beginfase. Tom Van Hyfte stuitte op doelman Bo Geens van MVV, terwijl Joeri Schroyen recht in de handen van Benjamin van Leer schoot. Een knal van Patrick N'Koyi leverde evenmin een doelpunt op voor de thuisploeg. Interim-trainer Rick Plum oogde niet tevreden over het spel van Roda.

Na de onderbreking van zo'n drie kwartier kwamen de spelers van beide ploegen weer het veld op. N'Koyi kreeg al gauw de beste mogelijkheid tot dan toe. Hij dook plots op voor het doel na een afgemeten lange bal en kon vrij uithalen, maar zijn schot vloog voorlangs. Het regende vervolgens kansen in Maastricht. Luis Pedro en N'Koyi waren niet doeltreffend, Van Hyfte knalde naast aan de overzijde en tussendoor had Abdul Ajagun de grootste kans van allemaal. Shermar Martina haalde zijn schot van de lijn.