Juve verlengt met ‘tuttocampista’: ‘Een van de symbolen van het team’

Mario Mandzukic werd sinds hij in 2015 neerstreek bij Juventus al twee keer landskampioen en de kans is flink aanwezig dat de Kroaat zijn prijzenkast in de toekomst verder uit zal breiden. La Vecchia Signora heeft donderdagmiddag namelijk via de officiële kanalen laten weten dat Mandzukic zijn contract met een jaar heeft verlengd tot medio 2020.

“Sterk, gul, koppig, niet bereid om de tegenstander ook maar een centimeter te geven tot de laatste seconde van de wedstrijd. Dat is het portret van Mario Mandzukic. Hij is een van de symbolen van het team en zal dat nog langer zijn”, schrijft Juventus. “Mandzukic is getransformeerd in een echte tuttocampista, die de kilometers opvreet, ballen onderschept, duels wint, voorzetten geeft en de bal naar ploeggenoten speelt. In zijn nieuwe rol geeft hij alles voor het team en hij heeft bewezen een leider en een voorbeeld om te volgen te zijn.”

Mandzukic kwam twee jaar geleden naar Turijn, nadat hij in het seizoen ervoor voor Atlético Madrid speelde. Wat prijzen betreft beleefde de aanvaller, met onder meer twee landskampioenschappen en winst in de Champions League, zijn meest succesvolle periode bij Bayern München. Mandzukic speelde verder nog voor VfL Wolfsburg, Dinamo Zagreb, NK Zagreb en Marsonia.