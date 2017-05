Update: Manchester City zwaait met Caballero ook derde routinier uit

Gaël Clichy is aan zijn laatste weken bij Manchester City bezig. The Citizens laten donderdagmiddag namelijk via de officiële kanalen weten dat de Fransman zal vertrekken als zijn contract eind volgende maand afloopt. Voor Clichy komt er zodoende een einde aan een periode van zes seizoenen in het blauwe deel van Manchester.

“Het zijn zes speciale jaren geweest. Het was een prachtige reis, ik heb hier vier grote prijzen gewonnen en geholpen de club een van de topteams in het Engelse voetbal te maken. Ik ben trots dat ik daar onderdeel van uit heb kunnen maken”, gaat Clichy op zijn vertrek in. “Het is prachtig om te zien waar de club op dit moment staat en ik weer zeker dat er nog vele successen zullen volgen.”

Clichy werd in 2011 voor 7,75 miljoen euro overgenomen van Arsenal, de club die hij in de acht jaar ervoor diende. Hij won met Manchester City twee landstitels en twee keer de EFL Cup. In 2012 was hij er ook bij toen het Community Shield werd gewonnen.

Update 16.08 uur - Manchester City neemt ook afscheid van Jesús Navas

Gaël Clichy is niet de enige speler die aankomende zomer transfervrij vertrekt bij Manchester City. De club heeft laten weten dat ook Jesús Navas zijn laatste wedstrijd in het shirt van the Citizens heeft gespeeld. De Spanjaard kwam in 2013 voor twintig miljoen euro over van Sevilla en speelde sindsdien een kleine tweehonderd wedstrijden voor de ploeg van Josep Guardiola.

Willy Caballero is donderdag de derde speler die te horen heeft gekregen dat zijn contract niet wordt verlengd. Er gingen eerder nog geruchten dat de Argentijn bij kon tekenen, maar the Citizens laten nu via de officiële kanalen weten dat de doelman eind volgende maand vertrekt. Caballero kwam in totaal 48 keer uit voor City en was tijdens een deel van het afgelopen seizoen de eerste keus onder de lat.