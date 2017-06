Update: Club Brugge laat De Boer links liggen en gaat voor Kroaat

Frank de Boer kan zijn trainersloopbaan vervolgen in België. De oud-coach van Ajax geeft tegenover RTL 7 aan gesproken te hebben met Club Brugge, dat deze week afscheid nam van Michel Preud'homme.

"Club Brugge is geïnteresseerd en ze hebben ook best een goed verhaal", vertelt de oefenmeester over de interesse van de Belgische topclub. “Ik heb gezegd dat ik mij ga oriënteren, dat is mijn eerste doe. Ik zet het gewoon op een rijtje, ook van andere clubs. Niet alleen Premier League, maar ik ga verder niets zeggen over clubs. Club had wel een mooi, interessant verhaal. We zetten het op een rijtje en dan nemen we een beslissing."



De Boer zit sinds november vorig jaar zonder club, nadat hij werd ontslagen bij Internazionale. Tussendoor werd hij in verband gebracht met diverse clubs uit Engeland, maar de keuzeheer is vooralsnog nergens ingestapt. Volgend seizoen verwacht De Boer echter weer aan de slag te gaan als trainer. "Daar ga ik wel vanuit", geeft hij aan.

Update 8 juni 23.56 uur - Club Brugge laat De Boer links liggen en gaat voor Kroaat

Frank de Boer wordt niet de opvolger van Michel Preud’homme bij Club Brugge. De Belgische topclub heeft donderdagavond laten weten dat het Ivan Leko heeft weten te strikken. De 39-jarige Kroaat komt over van Sint-Truiden, waar hij pas een jaar actief was. Club moet het nog tot 2019 doorlopende contract van Leko aldaar wel afkopen.