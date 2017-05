Begrip voor loslippige Griezmann: ‘Hij ergert zich daaraan’

Antoine Griezmann flirtte deze week openlijk met een transfer naar Manchester United. De sterspeler van Atlético Madrid antwoordde maandagavond op de Franse televisie op de vraag hoe groot hij de kans op een schaal van één tot tien schat op een overgang naar Old Trafford deze zomer met 'zes'. Voorzitter Enrique Cerezo zegt begrip op te kunnen brengen voor de situatie waarin de aanvaller zich momenteel begeeft.

"Zijn recente uitlatingen verrassen me niet", zegt de preses van Atlético Madrid tegen RMC. "Hij krijgt iedere keer dezelfde vraag gesteld. Ik denk dat hij zich eraan ergert dat hij iedere keer antwoord moet geven op dezelfde vraag, terwijl iedereen bekend is met de situatie. De situatie is dat Antoine op dit moment speler is van Atlético." Het contract van de Fransman loopt nog tot de zomer van 2021 door.

Cerezo is dan ook vol vertrouwen dat de toekomst van de 26-jarige Griezmann bij los Colchoneros ligt. De spits kan evenwel vanwege een speciale clausule in zijn contract voor honderd miljoen euro opgepikt worden door andere clubs. "Hij heeft me nooit verteld dat hij wil vertrekken. Manchester United heeft ons nog niet benaderd. Op dit moment is er geen club die aangegeven heeft zijn clausule te willen activeren en ik denk ook niet dat dat zal gebeuren."