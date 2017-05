Younes: ‘Ik vind dat hij geweldige woorden voor ons had gevonden’

De finale van de Europa League op woensdagavond liep weliswaar uit op een teleurstelling, maar de Amsterdammers kunnen met het behalen van hun eerste Europese finale in 22 jaar toch terugkijken op een geslaagd toernooi. Peter Bosz richtte na de eindstrijd het woord tot zijn spelers en prees hun prestaties, wat bij Amin Younes weer veel indruk maakte.

“Ik vind dat hij geweldige woorden voor ons had gevonden. Het is na deze mindere wedstrijd verleidelijk om nu slechte dingen te benoemen, maar ik vind dat we positief moeten blijven. De trainer was dat ook en terecht. We hebben een geweldig seizoen in Europa gedraaid”, vertelt hij op de website van zijn club.

Younes vindt dat er na de verloren wedstrijd tegen Manchester United niet alleen naar de slechte dingen gekeken moeten worden. Volgens de Duitser heeft het team een geweldige ontwikkeling doorgemaakt en is er ook veel goed gegaan in Europa. Voor de vleugelspeler zit het seizoen er overigens nog niet helemaal op, aangezien hij met die Mannschaft nog aan mag treden op de Confederations Cup: “Ik heb nu eerst iets meer dan een week rust. Ik ga naar huis, naar Duitsland, en vervolgens na een dag of drie, vier de voorbereiding starten.”