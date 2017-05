‘AS Monaco neemt jonge rechtsbuiten over van Ajax’

Anderson López neemt mogelijk afscheid van Ajax. De achttienjarige rechtsbuiten van de Onder-19 is volgens journalist Gianluca Di Marzio namelijk dicht bij een transfer naar AS Monaco, de regerend kampioen van Frankrijk. De deal zou binnen een paar uur al rond moeten kunnen komen.

López speelde voor RVW en Vitesse alvorens hij in 2013 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Ajax. De international van het Nederlands elftal Onder-18, met Dominicaans bloed, is tot dusverre niet doorgebroken bij de beloften of het eerste elftal.

López, die bij Vitesse twee jaar achter elkaar topscorer werd in de bovenbouw van de jeugdopleiding, moet zijn debuut voor Jong Ajax zelfs nog maken. Desondanks zou AS Monaco dus wel brood zien in een samenwerking met het talent.