‘Schöne, Younes, Riedewald, Viergever en Veltman komen tekort’

Ajax had woensdagavond weinig te vertellen in de finale van de Europa League en ging met 0-2 ten onder. Valentijn Driessen van De Telegraaf concludeert dan ook dat trainer Peter Bosz en zijn spelersgroep niets meer dan ‘applaus’ hebben overgehouden aan het seizoen, maar dat dat zeker geen ‘troostprijs’ is.

“Voor dit jonge Ajax in opbouw is dat meer dan dat. Voor de club Ajax zelfs véél meer dan dat. Want wie had ooit gedacht dat een Nederlandse club internationaal zover zou reiken zonder de identiteit van de Hollandse school te verloochenen? Ja, wijlen Johan Cruijff, de grondlegger van de huidige gang van zaken bij Ajax”, schrijft de verslaggever in zijn column.

Driessen voegt eraan toe dat het Ajax niet kwalijk kan worden genomen dat men op het moment suprême niet kon brengen wat de supporters van de ploeg gehoopt hadden, omdat men nog onervaren is. Als Ajax op de huidige voet verder blijft gaan en gaat ‘doorselecteren’, dan is het binnenhalen van een prijs volgens de journalist enkel een kwestie van tijd.

“De Europese campagne heeft duidelijk gemaakt dat Lasse Schöne, Amin Younes, Jairo Riedewald, Nick Viergever en Joël Veltman te kort komen om met Ajax extra stappen te maken. Dat klinkt hard, maar zo hard is topvoetbal. Zoals ook de interesse in talentvolle spelers als Kasper Dolberg, Davinson Sánchez , Hakim Ziyech, Matthijs de ligt en Davy Klaassen ongetwijfeld minder zal zijn dan bij winst van de finale. Een schrale troost, die nu niet telt, maar Ajax op termijn wellicht veel extra’s gaat opleveren. In de eerste plaats sportief en in de tweede plaats financieel”, besluit Driessen.