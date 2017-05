Mourinho: ‘De voetballerij kent veel poëten, maar die winnen niets’

Manchester United liet het balbezit woensdagavond aan Ajax en sloeg zelf twee keer toe, waardoor men na afloop met de trofee van de Europa League in de handen stond. José Mourinho vertelde na afloop aan de Nederlandse en Engelse media dat hij de Amsterdammers goed had geanalyseerd en zijn tactiek daarop had aangepast.

De Portugees liet weten dat hij zich aan Ajax had aangepast omdat hij er een ‘pragmatische’ kijk op nahoudt: “We wisten dat Ajax druk wilde zetten, maar wij kozen er daarom voor om lang te spelen. Als je domineert in de lucht, dan doe je dat ook sneller. We wisten dat ze voetballend beter waren dan wij, maar wij wisten ook wat wij beter konden. We hebben geprobeerd om hun kwaliteiten uit te schakelen en hun zwaktes bloot te leggen.”

“We hebben dat vanaf de eerste minuut erg, erg goed gedaan en verdienen de beker volkomen”, zei Mourinho voor de camera van BT Sport. Hij voegde eraan toe respect te hebben voor de club Ajax en de manier van spelen en denken én dat hij dat respect heeft geuit in het grondig analyseren van de opponent. Dat Ajax er misschien een andere spelfilosofie op nahoudt dan Mourinho, dat deerde de coach niet zo: “De voetballerij kent veel poëten, maar poëten, die winnen niet veel prijzen.”

“We hebben intelligent gespeeld en hebben uiteindelijk vrij makkelijk gewonnen. We waren gewoonweg beter. Ik ben erg blij nu, want dit was mijn moeilijkste seizoen als manager. Het is het einde van een erg moeilijk seizoen, maar wel een heel, heel goed seizoen. We halen de Champions League liever op deze manier dan dat we op de vierde, derde of tweede plaats eindigen en zonder prijs staan. We hebben de doelstelling nu bereikt: we zijn terug in de Champions League en hebben een prijs.”

“Een belangrijke prijs”, haastte de ex-trainer van onder meer Chelsea, Internazionale en Real Madrid zich te zeggen. “ De club heeft nu iedere titel in het wereldvoetbal gepakt en daar hebben we hard voor gewerkt. We hebben er ook altijd in geloofd dat we de Europa League konden winnen en zijn nu erg gelukkig. Drie prijzen in één seizoen, de eindzege in de Europa League en kwalificatie voor de Champions League: ik kan alleen maar tevreden zijn”, aldus the Special One.