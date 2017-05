Manchester United draagt trofee op aan slachtoffers: ‘We willen vrede’

Er was Manchester United veel aan gelegen om de Europa League te winnen (Ajax, 0-2). Niet alleen omdat men zich dan zou kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League, maar ook omdat de stad onlangs werd opgeschrikt door een aanslag waarbij meer dan twintig mensen om het leven kwamen.

“Ik wil deze prijs opdragen aan de slachtoffers”, zei Ander Herrera na afloop. “Dit is maar voetbal en wat er twee dagen geleden is gebeurd, is vreselijk. We willen vrede in de wereld, een normale wereld waarin de mensen respect voor elkaar hebben. Wij zijn slechts voetballers, maar hebben wel een podium, dus kunnen wij laten merken dat we willen dat iedereen samenwerkt voor een normale wereld.”

“Het is dit keer in Manchester gebeurd, maar we zouden willen zien dat de hele wereld verenigd is en zijn best doet om het vredig te houden. Om het respect voor elkaar te bewaren. Geen aanvallen en doden meer graag”, aldus de Spanjaard. “Deze overwinning heeft heel veel betekenis”, zo sloot Juan Mata zich bij Herrera’s woorden aan. “We wilden deze trofee voor de stad winnen en voor alle mensen die geleden hebben. We hebben een cup gewonnen die de club nog nooit had gewonnen. Dus we zijn heel blij.”