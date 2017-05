Pogba sneert naar criticasters: ‘Niemand mag wat zeggen na drie prijzen’

Paul Pogba was met de openingstreffer belangrijk voor Manchester United in de finale van de Europa League. Dankzij de 0-2 overwinning op Ajax hebben the Red Devils de derde prijs van het seizoen gepakt, na de Community Shield en de League Cup. De Franse middenvelder is trots op de prestaties van Manchester United dit seizoen.

“We hebben het gedaan, ik ben enorm trots. Niemand mag wat zeggen. Iedereen zei dat we een slecht seizoen hebben gehad, maar we staan nu met drie prijzen”, zegt Pogba tegenover BT Sport. Manchester United begon sterk aan de wedstrijd in Stockholm. “De start was heel belangrijk en na het eerste doelpunt hebben we de wedstrijd gecontroleerd. We hebben het als team geweldig gedaan.”

Manchester werd dinsdag opgeschrikt door een aanslag na een concert van Ariana Grande. “Er gebeuren vreselijke dingen op de wereld, ook in Londen en Parijs”, stelt Pogba, die naar eigen zeggen extra gemotiveerd op het veld stond. “We waren gefocust op de overwinning en hebben die gepakt voor Manchester en het hele land.”