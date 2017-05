AS Monaco slaat slag en maakt melding van komst Tielemans

Youri Tielemans is speler van AS Monaco. De regerend kampioen van Frankrijk maakt woensdagavond bekend dat de middenvelder een contract tot de zomer van 2022 heeft getekend in het Stade Louis II. Tielemans is afkomstig van Anderlecht.

Als een verrassing kwam de transfer al niet meer, want radiostation RMC meldde eerder op de woensdag al dat Tielemans de medische keuring reeds had ondergaan. De clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar bronnen melden dat het om een bedrag van 23 miljoen euro gaat. Tielemans lag in Brussel nog tot medio 2020 vast.

“Het Constant Vanden Stockstadion zal je missen Youri en we wensen je heel veel succes met dit nieuwe avontuur! Tot snel Sportingboy! Here is to you Youri Tielemans, Sporting loves you more than you will know!”, valt er op de website van Anderlecht te lezen. “Monaco is een club met een ambitieus project en focust zich op jonge spelers”, zegt Tielemans op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Yannick Carrasco heeft mooie dingen over de club gezegd”, aldus de Belgisch international over zijn collega bij de nationale ploeg, die voor Atlético Madrid uitkomt. “Al deze dingen hebben mij aangespoord om voor deze club te kiezen. Ik ben blij om hier nu te zijn. Ik ga er alles aan doen om mij hier verder te ontwikkelen en het club terug te betalen voor het vertrouwen dat men in mij heeft.”