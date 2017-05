Donderdag, 25 Mei 2017

Manchester United grijpt naast ‘nieuwe Rivaldo’

Craig Shakespeare is dicht bij een vaste aanstelling bij Leicester City. De opvolger van Claudio Ranieri is momenteel in Frankrijk om daar met de eigenaren van the Foxes te praten. (Daily Telegraph)

Chris Smalling staat in de belangstelling van twee clubs uit de Premier League. West Ham United en West Bromwich Albion zien wel wat in de komst van de stopper van Manchester United. (The Sun)

Manchester United lijkt naast Anderson Talisca te grijpen. De door Besiktas van Benfica gehuurde Braziliaan, die met Rivaldo wordt vergeleken, wil langer in Istanbul blijven en gaat zijn contract verlengen. (Hürriyet)

West Ham United hoopt zich niet enkel te versterken met Michy Batshuayi. Ook Kelechi Iheanacho moet volgend seizoen voor the Hammers spelen. (Goal)

AFC Bournemouth is niet langer geïnteresseerd in de komst van John Terry. Trainer Eddie Howe zit niet te wachten op de transfervrije Chelsea-icoon. (Bournemouth Echo)

De wedstrijden van Atlético Mineiro worden de laatste tijd in de gaten gehouden door scouts van onder meer Ajax, FC Porto, Atlético Madrid en Zenit. Het is onduidelijk naar wie hun belangstelling uitgaat. (O Tempo)

De concurrentie is moordend, maar AS Roma wil een poging wagen om Victor Lindelöf over te nemen van Benfica. Sportief directeur Monchi is erg gecharmeerd van de Zweed. (La Gazzetta dello Sport)