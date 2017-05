‘Zwitserse topclub wil Vitesse beroven van topschutter Van Wolfswinkel’

FC Basel is momenteel op zoek naar een kopsterke spits die goed in het pressingsysteem van de nieuwe trainer Raphael Wicky past. Volgens Blick is de kampioen van Zwitserland in die zoektocht uitgekomen in de Eredivisie. Ricky van Wolfswinkel moet de nieuwe aanvalsleider van RotBlau worden.

De Zwitserse krant weet te melden dat Van Wolfswinkel dankzij zijn schoonfamilie een stap naar het Alpenland wel ziet zitten. Schoonvader Johan Neeskens speelde een aantal jaar in Zwitserland en leerde daar zijn vrouw kennen. Dochter Bianca, al jaren samen met Van Wolfswinkel, is dus half-Zwitsers.

Van Wolfswinkel vertolkte vorige maand in de bekerfinale tegen AZ een heldenrol bij Vitesse, met twee doelpunten. Zijn terugkeer in Arnhem kan sowieso betiteld worden als succesvol, want de spits trof dit seizoen in de Eredivisie twintig keer doel. Daarmee zou Van Wolfswinkel de nodige interesse getrokken hebben. Blick schat de vraagprijs voor de aanvaller in op zo’n vijf miljoen euro.