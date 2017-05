Elia: ‘Dat klopt niet, er zijn zoveel clubs die zich hebben gemeld’

Eljero Elia lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken bij Feyenoord. De vleugelaanvaller is na het kampioenschap toe aan een nieuwe uitdaging en zou al onderhandeld hebben met Istanbul Basaksehir, de seizoenssensatie in de Turkse Süper Lig. Zelf ontkent hij echter het gerucht dat hij met een delegatie van de club heeft gesproken.

“Dat klopt niet. Ik ben nu toch hier? Er zijn zoveel clubs die zich hebben gemeld. Jullie zien het vanzelf wel, ik wil plezier hebben. Waar ik ook naartoe ga”, legt hij uit aan RTV Rijnmond. “Veel mensen schrijven dingen, maar het zijn geruchten. Mensen hebben altijd wel wat te schrijven.”

Elia sluit zelfs een langer verblijf in De Kuip niet helemaal uit. Hij heeft naar eigen zeggen vorig jaar al aangegeven dat hij waarschijnlijk zal vertrekken als Feyenoord kampioen zou worden: “Als het niet van een transfer komt, teken ik misschien wel bij, of niet, maar ik heb het in ieder geval enorm naar mijn zin gehad.”