Mbappé laat zich niet dwingen tot transfer: ‘Eigen keuzes maken’

Kylian Mbappé brak het afgelopen seizoen definitief door bij AS Monaco en werd de revelatie in zowel de Ligue 1 als de Champions League. De pas achttienjarige spits wordt in verband gebracht met de grootste clubs uit Europa en een transfer naar Real Madrid zou zelfs al in de maak zijn. De Frans international zegt in gesprek met beIN SPORTS geen haast te hebben met een eventuele transfer. Hij beseft dat het in deze fase van zijn loopbaan belangrijk is om zoveel mogelijk aan spelen toe te komen.

Bij Monaco is Mbappé inmiddels verzekerd van een basisplaats, terwijl dat nog maar de vraag is als hij naar een club als Real Madrid gaat. “Ik maak een keuze die gebaseerd is op mijn sportieve carrière”, vertelt Mbappé. “Ik ben op een leeftijd waarop ik moet spelen, dat is het belangrijkste."

Mbappé, onlangs nog uitgeroepen tot grootste talent van Frankrijk, wil de juiste keuze maken. “Ik ben niet 35 of 36 jaar. Ik heb alles nog te leren. Dit was een jaar van ontdekking en nu komt de belangrijkste stap: bevestiging. Ik maak mijn eigen keuzes en laat me niet dwingen om naar welke club dan ook te gaan.”