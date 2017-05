Update: Barcelona spreekt onvoorwaardelijke steun uit voor Messi

Het hoger beroep van Lionel Messi en zijn vader Jorge Messi bij de Spaanse Hoge Raad is woensdag op niets uitgedraaid. De ster van Barcelona werd vorig jaar veroordeeld tot 21 maanden celstraf wegens belastingontduiking en die straf blijft ook na een herziening van de zaak staan.

De kans is echter klein dat Messi daadwerkelijk de cel in moet. Aangezien de straf korter is dan 24 maanden, en hij nog geen eerdere strafbare feiten heeft gepleegd, wordt de sanctie onder de Spaanse wet waarschijnlijk omgezet in een werkstraf, boete of huisarrest. Messi ontdook volgens de Spaanse justitie tussen 2007 en 2009 voor 4,1 miljoen euro aan belastingen door de inkomsten uit zijn portretrechten weg te sluizen via bedrijven in Uruguay en Belize.

Hij was zich vorig jaar toen de straf in eerste instantie werd uitgesproken van geen kwaad bewust: “Deze uitspraak is niet correct. Ik houd me alleen bezig met het voetbal en ik vertrouw op wat mijn vader en de advocaten hebben besloten.”

Update 24 mei 20.45 uur - Barcelona spreekt onvoorwaardelijke steun uit voor Messi

Barcelona heeft zijn steun uitgesproken over Lionel Messi. Het hooggerechtshof bevestigde woensdag de veroordeling tot een celstraf van 21 maanden (die hij niet moet uitzitten) voor belastingfraude voor Messi. “De club spreekt nogmaals zijn steun uit voor Messi, vader Jorge en de familie. Voorzitter Josep Maria Batomeu heeft dat vandaag laten weten. De familie was erg dankbaar en niet alleen voor het gebaar van vandaag, maar voor de steun die men altijd van de club heeft gekregen. De club zal achter Messi, Jorge en de familie blijven staan”, valt er in een statement te lezen.