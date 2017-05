Update: Akkoord met Bayern wordt ontkend: ‘De geruchten kloppen niet’

Leon Goretzka is in de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot een van de smaakmakers van Schalke 04 en het begint er steeds meer op te lijken dat die Knappen in de zomer afscheid moeten nemen van de Duits international. Volgens informatie van BILD is de middenvelder persoonlijk rond met Bayern München en was zijn zaakwaarnemer Jörg Neubauer vorige week in Beieren om met de directie van der Rekordmeister te praten.

Goretzka stond in 2012 ook al op de radar van de Duits landskampioen, zo blijkt uit de woorden van jeudgtrainer Michael Tarnat: “Hermann Gerland (assistent van Carlo Ancelotti, red.) wees mij al op Goretzka toen hij nog voor VFL Bochum Onder-19 speelde. Leon was op dat moment niet klaar voor een overstap, hij wilde eerst doorbreken bij Bochum en zijn middelbare school afmaken. Dat moesten we toen accepteren”, blikt hij terug.

Het is overigens niet zeker dat Schalke Goretzka aankomende zomer moet laten gaan. BILD schrijft namelijk dat de kans bestaat dat Bayern nog een jaar wacht, aangezien het contract van de middenvelder in Gelsenkirchen in 2018 afloopt.

Leon Goretzka zou een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Bayern München, maar de middenvelder verzekert via zijn Facebook-account dat de geruchten nergens op gebaseerd zijn. “Er doen veel geruchten de ronde, maar ze kloppen niet. Als ik een beslissing heb genomen, zal ik die uiteraard kenbaar maken”, aldus de middenvelder van Schalke 04.