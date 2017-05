‘Ik kruip in het hoofd van José Mourinho als tegenstander van Bosz’

Ajax neemt het woensdagavond op tegen Manchester United en hoewel iedereen bij de Amsterdammers benadrukt dat men van zijn eigen kracht uitgaat, heeft men de tegenstander uiteraard ook laten analyseren. Dat werk is gedaan door Tonny Bruins Slot, die al bijna zeven jaar de hoofdanalist van Ajax is.

De zeventigjarige Bruins Slot vertelt in De Telegraaf dat hij Man United live en op televisie aan het werk heeft gezien. “Vervolgens kruip ik in het hoofd van de trainer, in dit geval José Mourinho en stel me op als tegenstander van Peter Bosz. Met United probeer ik dan de zwakke punten van Ajax uit te spelen en geef dan aan hoe we ons daar als Ajax het beste tegen kunnen wapenen.”

MUST SEE😍 | AFC Ajax introduceert AFC Ajax voor de wedstrijd der wedstrijden van vanavond. KIPPENVEL! ⬇️ Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 23 mei 2017

Bruins Slot voetbalde voor AZ’67 en werd daarna (assistent- of interim-) trainer bij achtereenvolgens FC Amsterdam, Ajax, Barcelona, Benfica, PSV, Valencia en AZ. Hij was ook nog even als technisch directeur binnen de jeugdopleiding van PSV werkzaam, als scout van Ajax en als scout van FC Amsterdam. Sinds januari 2011 is hij terug in de hoofdstad.

Bruins Slot voegt er in het interview nog aan toe dat hij onder de indruk is geraakt van de filosofie van Bosz. “Iedere trainer heeft zijn eigen aanpak. Ik ken die aanpak, maar daar bemoei ik me verder niet mee. Nu zit mijn eerste seizoen erop met Peter. Volgend seizoen gaan we met elkaar door. Peter heeft met zijn werkwijze de meeste raakvlakken met Johan Cruijff.”