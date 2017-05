‘Britse belastingdienst wilde Depay voor de rechter slepen’

De Britse belastingdienst HM Revenue & Customs (HMRC) heeft gepoogd Memphis Depay voor het gerecht te slepen, zo melden onder meer The Times en het Algemeen Dagblad. De fiscus eiste omgerekend ruim 23.000 euro van de aanvaller.

De reden voor de aanslag is dat de 23-jarige Depay verzuimde invoerrechten te betalen over zijn Mercedes G Wagon, die hij liet importeren toen hij de overstap maakte van PSV naar Manchester United. De belastingdienst stuurde Depay twee aangetekende brieven, maar hoorde niets terug en besloot daarop de gang naar de rechter te maken.

Zaakwaarnemer Kees Vos laat weten dat er eigenlijk weinig meer aan de hand is. Depay had de brieven nooit gezien daar hij al was verhuisd naar Frankrijk en bovendien liet hij een dealer al zijn administratie regelen rondom de auto. Depay heeft het verschuldigde bedrag naar die partij overgemaakt en die zal het probleem vervolgens oplossen met de fiscus.

De zitting, die voor 9 mei gepland stond, is dan ook niet doorgegaan. De zaak stond bij de belastingdienst officieel bekend als een faillissementsverzoek voor Depay, maar zover is het volgens Vos dus allemaal niet gekomen. En ook als de aanslag hoger was opgelopen, had Depay zich waarschijnlijk weinig zorgen gemaakt. Hij verdient bij Olympique Lyon immers naar verluidt vijfenhalf miljoen euro per jaar.