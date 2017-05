Arsenal opent onderhandelingen over sensatiespits

De toekomst van Wayne Rooney als international van Engeland lijkt uitgespeeld. Bondscoach Gareth Southgate is van plan om hem niet op te roepen voor de komende interlands tegen Schotland en Frankrijk. (Times)

West Ham United is afgehaakt in de strijd om Jermain Defoe. De weg naar Bournemouth ligt daardoor open en beide partijen verwachten binnen een week tot een akkoord te kunnen komen. (Daily Telegraph)

Ook Everton, Southampton en West Bromwich Albion zijn geïnteresseerd in de diensten van de Nigeriaanse spits.