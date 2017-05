Seedorf spreekt voorkeur uit: ‘Zo’n aanbieding zou ik overwegen’

Clarence Seedorf is klaar om als trainer aan de slag te gaan. De 41-jarige oud-middenvelder werkte laatstelijk bij Shenzhen FC in China en zijn voorkeur gaat momenteel uit naar een club in Engeland, zo vertelde Seedorf dinsdagavond in het programma Alan Brazil Sports Breakfast van talkSPORT.

“Ik heb een jaar geen club meer getraind, maar ik zou het geweldig vinden om in Engeland te werken. Het is een van de beste plekken om werkzaam te zijn als coach, dus ja, ik zou een aanbieding uit Engeland zeker overwegen. Ik sta open voor de Premier League en de Championship, want het niveau van die beide competities is erg hoog”, aldus Seedorf.

De voormalig international stelt dat hij een voorbeeld zou kunnen nemen aan Jaap Stam, die het met Reading momenteel goed doet: “Hij is een goede vriend van mij. Ik heb een jaar geleden al wel met enkele ploegen uit de Championship en Premier League gesproken, maar het gaat mij echt om het project. Daar ben ik naar op zoek”, besluit Seedorf.