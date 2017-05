‘Dolberg is niet de nieuwe Bergkamp en hij is ook niet de nieuwe Ibrahimovic’

Kasper Dolberg hoopt woensdagavond in de Europa League-finale tegen Manchester United de kroon te zetten op een sterk debuutjaar bij Ajax. De negentienjarige spits was in 47 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers goed voor 23 doelpunten en kan daags voor de apotheose van het seizoen rekenen op de complimenten van Peter Bosz.

"Toen ik deze zomer begon bij Ajax, kende ik hem nog helemaal niet, maar zijn ontwikkeling is fantastisch", vertelt de trainer van Ajax op een persconferentie over de Deen. "Hij is een geweldig talent met bijzondere kwaliteiten, die gedurende het seizoen alleen maar beter is geworden." Bosz wenst Dolberg niet te vergelijken met andere spitsen uit het verleden “Ik haat vergelijkingen tussen spelers. Hij is niet de nieuwe Dennis Bergkamp, hij is ook niet de nieuwe Zlatan Ibrahimovic. Kasper Dolberg is gewoon Kasper Dolberg, een speler met zijn eigen stijl en zijn eigen karakter. Laten we dat vooral zo houden"

Ajax zal in Stockholm in elk geval geen rekening hoeven te houden met Ibrahimovic. De Zweedse vedette van United kampt met een zware knieblessure en moet het treffen daardoor aan zich voorbij laten gaan. Bosz heeft mooie woorden over voor Ibrahimovic, die in het verleden drie jaar actief was in Amsterdam. "Hij is onderdeel van de Ajax-historie. Deze man heeft een ongelooflijke carrière en is zo vaak kampioen geworden in verschillende landen. Hij had deze finale moeten spelen. Helaas is hij geblesseerd en is hij er niet. We zullen hem missen in de finale."