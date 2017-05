De Graafschap slaat twee vliegen in één klap: ‘Ik voel mij hier thuis’

De Graafschap heeft wederom toegeslagen op de transfermarkt. De club uit Doetinchem maakt bekend dat rechtsbuiten Elvio van Overbeek een tweejarig contract heeft getekend en dat een andere vleugelaanvaller, Fabian Serrarens, eveneens voor de komende twee seizoenen is vastgelegd.

De 26-jarige Serrarens is afkomstig van Telstar; hij liep er uit zijn contract. Het voormalige jeugdproduct van Ajax kwam in dienst van De Witte Leeuwen tot vijftien doelpunten in 68 officiële wedstrijden. Serrarens kan overigens ook in de punt van de aanval uit de voeten, legt technisch manager Peter Hofstede uit.

“Met Fabian hebben we de spitspositie deels weer aangevuld. Hij kent het klappen van de zweep en heeft ruim 150 wedstrijden in het betaald voetbal op zijn naam staan.” De drie jaar jongere Van Overbeek speelde dit seizoen al op huurbasis op De Vijverberg; hij was gehuurd van Go Ahead Eagles en scoorde vijfmaal voor De Superboeren.

“Ik heb mij vanaf het begin thuis gevoeld bij De Graafschap, vandaar dat ik erg blij ben met dit contract. We moeten de prima tweede seizoenshelft in het nieuwe seizoen een vervolg geven”, aldus Van Overbeek. De Graafschap versterkte zich eerder overigens al met Robert Klaasen, Tim Receveur, Myenty Abena, Jordy Tutuarima, Agil Etemadi en Lars Nieuwpoort.