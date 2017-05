‘Ajax moet hem uitlokken, met hem de lucht in gaan en de elleboog pakken’

Ajax treft woensdagavond Manchester United in de finale van de Europa League en de Amsterdammers zullen er alles aan doen om de eindstrijd als winnaar af te sluiten. Henk Spaan heeft wel een idee hoe Ajax zichzelf een voordelige uitgangspositie kan verschaffen: de ploeg van Peter Bosz zou er goed aan doen Marouane Fellaini proberen uit te lokken.

“José Mourinho gaat het niet winnen. Fellaini is de enige schopper die hij heeft en die kan niet voetballen. Hij heeft één rode kaart gehad dit seizoen, maar tien gele. Ajax moet hem uitlokken, is mijn idee. Met hem de lucht in gaan en de elleboog pakken”, vertelt hij bij Rondo van Ziggo Sport.

Volgens Spaan is het droomscenario dat Fellaini niet mee terug verdedigt en daardoor ruimte geeft voor een counter. Dit gebeurde al eerder in het duel tussen United en Manchester City nadat Anthony Martial voorin de bal verloor: “Die is dan voor Klaassen. Die gaat over hem heen en scoort. We zijn eruit.”