Juventus doet definitief zaken met Chelsea en telt twintig miljoen euro neer

Juventus neemt Juan Cuadrado definitief over van Chelsea. De 28-jarige vleugelaanvaller komt dit seizoen op huurbasis al uit voor de Italiaanse grootmacht en heeft zich nu voor drie seizoenen verbonden aan de Oude Dame. Dat maakt Juventus maandagavond bekend via de officiële kanalen.

Cuadrado werd tweeënhalf jaar geleden voor een slordige 35 miljoen door Chelsea losgeweekt bij Fiorentina, maar wist zijn belofte nooit in te lossen op Stamford Bridge. Juventus besloot de Colombiaan voorts in de zomer van 2015 op huurbasis over te nemen en heeft nu voor twintig miljoen euro een akkoord bereikt met the Blues over een definitieve transfer.

Cuadrado kwam dit seizoen in totaal veertig keer in actie voor Juventus, waarmee hij deze voetbaljaargang al beslag wist te leggen op de Coppa Italia en de Italiaanse landstitel. Begin volgende maand wacht de Champions League-finale tegen Real Madrid nog voor de succesformatie van Massimiliano Allegri.